Chociaż nie mają tego samego nazwiska to i tak podłączane są pod rodzinkę Kardashianów, w końcu same od lat są gwizdami słynnego reality show "Keeping Up with the Kardashians". Chodzi oczywiście o 18-letnią Kendall i 17-letnią Kylie Jenner, przyrodnie siostry Kim Kardashian (33 lata), Khloe Kardashian (30 lat) i Kourtney Kardashian (35 lat).

Młodsze Kardashianki na start!

Kendall i Kylie są córkami amerykańskiego olimpijczyka Bruce'a Jennera i Kris Jenner, która zanim stała się wielką celebrytką była stewardessą. Dziewczyny płynąc na fali robią coraz większą karierę. Ich twarze można oglądać na okładkach magazynów "Seventeen", czy "Teen Vogue", mają własną linię ubrań dla nastolatek i chodzą w ciuchach od największych projektantów na świecie. A starsza Kendall to początkująca modelka. Dzięki swojej siostrze chodziła m.in. w paryskim pokazie Valentino.

Trzeba przyznać, że dziewczyny są bardzo ładne i zgrabne. Jednak obawiamy się, że nie zrobią większej niż ich starsze siostry kariery. No może wyłączając Kendall, która jako modelka może zajść naprawdę daleko. A wy jak je oceniacie?

