Sinsay to kolejna marka z portfolio polskiego koncernu odzieżowego LPP. Projekty z metką Sinsay kierowane są do nastolatek i młodych kobiet, które uwielbiają niecodzienne stylizacje i mają już swój wypracowany styl. Cieszą się życiem, przyjaciółmi i imprezami. W tym też duchu stworzona została najnowsza kampania reklamowa marki, która przenosi nas na egzotyczne wakacje do Tajlandii.

Reklama

Sinsay - kolekcja wiosna-lato 2015

W kolekcji znajdujemy ubrania, które nas nie będą krępować. Oversize'owe sukienki, koszulki z nadrukami i zabawnymi hasłami. Seria dodatków i strojów na plażę okaże się zapewne wakacyjnym niezbędnikiem. Projektanci Sinsay nie zapomnieli również o cekinach, które wciąż są modne, a także dżinsie. Tym razem w lżejszym wydaniu na cieplejsze dni. Sinsay na wiosnę i lato 2015 to kolekcja dla pewnych siebie i swojego ciała dziewczyn, które uwielbiają mieszać kolory, wzory i style. Podoba się wam?

Reklama

Więcej mody na wiosnę i lato 2015 z sieciówek:

25 nowości z sieciówek na wiosnę

Seksowna wiosna 2015 według Mohito

Małgosia Bela i wiosenny Gucci