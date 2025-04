I’m good but not an angel – to motto marki SINSAY, nowej propozycji na naszym rynku dla modnych nastolatek, które kochają zaskakiwać. Kolekcje SINSAY dedykowane są dziewczynom w wieku 15-24 lat, które szukają inspiracji dla codziennych stylizacji, ale także niebanalnych zestawów imprezowych.

Premierowa kolekcja SINSAY na sezon wiosna-lato 2013 jest mocno osadzona w najnowszych trendach, za którymi nasze klientki zawsze śmiało podążają. Dziewczyny SINSAY tworzą swój odrębny styl, świadomie bawiąc się modą i naszymi projektami, aby nieco odstawać od reszty tłumu i zawsze się wyróżniać. Znakiem rozpoznawczym marki są T-Shirty z odważnymi wzorami i nadrukami, a także niesztampowe akcesoria.

W maju 2013 roku planowane jest także otwarcie sklepu on-line marki SINSAY, co umożliwi nastolatkom z całej Polski zakup wymarzonych t-shirtów, jeansów czy modnych akcesoriów po przystępnej cenie.

