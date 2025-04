Sinsay jest młodą marką na polskim rynku. To dopiero druga jej kolekcja karnawałowa. Propozycje projektantów marki bardzo podążają za światowymi trendami, ale są utrzymane w luźnej, młodzieżowej stylistyce. Co najbardziej spodobało nam się z karnawałowego Sinsay? Sukienka z frędzlami, cekinowy bomber jacket i sporo innych rzeczy... Obejrzyjcie same!

