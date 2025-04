Zuza Krajewska wzięła się za nową kolekcję Sinsay i dzięki swoim zdjęciom stworzyła boski klimat. Na jej zdjęciach możemy podziwiać świetne stylizacje w fantastycznej scenerii Barcelony. Wyjątkowa i inspirująca w szczególności młode dziewczyny, które już niedługo wracają do szkoły.

Jesienno-zimowa kolekcja marki SiNSAY

Nowa kolekcja tej polskie marki to jak zwykle miks stylów i trendów, które będą królować na ulicach w nadchodzącym sezonie. Typowe dla nadchodzących miesięcy kolory to przede wszystkim stonowane kolory ziemi – beże, kremy, zielenie i brązy – w towarzystwie żywych akcentów kolorystycznych, denimowego błękitu i czarno-białych wzorów. Sinsay inspiruje nas tak, że same chciałybyśmy wrócić do liceum. Modna dziewczyna według projektantów marki to połączenie stylu grzecznej angielskiej uczennicy z miejską, warstwową sylwetką i sportowymi akcentami w college’owym klimacie.

Co znajdziecie w sklepach Sinsay?

W kolekcji znajdziemy marynarki i krótkie spódniczki w kratę, dziewczęce sukienki w kwiaty i inspirowane latami 60. trapezowe spódnice, wąskie dżinsy, sportowe bluzy i topy z nadrukami. Nie zabrakło również tego, co najważniejsze na nadchodzące miesiące – kurtek z futrzanymi akcentami, budrysówek i parek oraz mnóstwa ciepłych swetrów, długich kardiganów i swetrowych narzutek, którymi można się otulić jak kocem. W sam raz na pierwsze jesienne dni, czyli powrót do szkoły. Podoba się wam?

Więcej mody na jesień i zimę 2015/2016:

