Simple - kolekcja wiosna-lato 2015

Weronika Pietras główna projektantka Simple CP wraz z zespołem opracowując kolekcję Simple CP na sezon wiosna-lato 2015, zapożyczyła kolorystykę od znanej i cenionej malarki Soni Delaunay – zdecydowane barwy czerwieni, królewskiego błękitu, czerni i bieli spotykają się z gołębimi szarościami. Również printy w najnowszej kolekcji nawiązują do obrazów Delaunay, a także do tkanin. W kolekcji Simple króluje abstrakcyjna geometria – wyróżniający się wzór jaskółek nawiązuje do nurtu orficznego, którego Delaunay była jedną z prekursorek.

