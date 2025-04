4 z 11

Simple - kolekcja wiosna-lato 2014

Sesja kolekcji Simple wiosna-lato 2014 odbyła się w Santa Cruz, na Wyspach Kanaryjskich. – Zależało nam na słonecznej, pozytywnej i letniej energii w tle, a jednocześnie chcieliśmy pokreślić miejski charakter kolekcji. Simple to nie tylko piękne sukienki, z których słynie marka. To także idealnie skrojone ubrania na co dzień i do pracy – tłumaczy Weronika Pietras, główny projektant marki.