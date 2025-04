Wygląd w pracy jest bardzo ważny! Chociaż nie każda praca biurowa wymaga odpowiedniego dress code, to my dla tych, które męczą się w "mundurkach" mamy kilkanaście podpowiedzi, jak wyglądać odpowiednio w biznesowych sytuacjach. Nowa kolekcja Simple CP "Office" to seria sukienek koktajlowych, kompletów i innych elementów, które sprawdzą się w pracy.

W kolekcji do pracy od Simple CP obok klasycznej bieli i czerni dominują modne granaty i szarości. Pikanterii całości dodają czerwone akcenty. Główna projektantka Simple – Weronika Pietras – jest mistrzynią w podkreślaniu kobiecej sylwetki. Nawet w eleganckich marynarkach przemyca zalotne dopasowania w talii, w sukienkach – draperie i zakładki. Powstają kreacje, w których wygląda się jednocześnie bardzo oficjalnie, szalenie kobieco i zgrabnie. Szyku dodają modne akcenty – falbany na koszulach, paski i sprzączki.

