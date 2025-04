Kolejny miesiąc za nami! To doskonały moment, żeby pokazać wam, jakie ubrania i dodatki pojawiły się w minionych tygodniach na sklepowych półkach - już wyraźnie widać zbliżającą się jesień. Jesteście ciekawe, co tym razem wpadło nam w oko? Zajrzyjcie do naszej galerii!

Sierpniowe nowości z sieciówek

Tym razem w naszym przeglądzie pojawiło się sporo marynarek, kamizelek i płaszczy, które sprawdzą się podczas jesiennych chłodnych dni. Mam wyjątkowo spodobał się haftowany żakiet z nowej kolekcji marki Zara. Nie mogłyśmy się oprzeć również dżinsowej kurtce, która wygląda jak poplamiona farbą (Mango) i ciepłej kamizelce midi z nowej kolekcji H&M - przyda się w czasie jesiennych spacerów.

Podczas przeglądania najnowszej oferty popularnych sieciówek naszą uwagę zwróciła również koronkowa sukienka z Zary, czarna ołówkowa spódnica Mohito i ogrodniczki z efektownymi łatami na wysokości kolan, które wypatrzyłyśmy w Mango. Jednak naszym zdecydowanym faworytem w tym miesiącu jest różowy komplet bielizny od marki Etam. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę w tym miesiącu? Zobaczcie same!

