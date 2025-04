Marka SI-MI powstała z myślą o kobietach, które są niezależne pod każdym względem. SI-MI to kraty, paski, skóry, denim, moro, poprute swetry, oversizowe t-shirty, multifunkcjonalne bluzy, niebanalne nadruki, niegrzeczne spódnice oraz wygodne sukienki z ciekawymi wykończeniami. Czyli wszystko to co pasuje do kochanego przez wiele stylu rockowego z punkowym sercem.

Emilia Nawarecka dla SI-MI

Gwiazdą najnowszej kampanii wizerunkowej tego polskiego brandu została jedna z najlepszych polskich modelek - Emilia Nawarecka. W sesji z gwiazdą można zobaczyć wybrane nowości SI-MI – w tym oryginalne bomberki, ręcznie prute swetry, skórzane szorty i kurtki, modne frędzle, jak również charakterystyczne dla tego brandu kraty, siatki oraz moro. Wszystko ostre i punkowe, ale zarazem bardzo sexy!

Emilia to jedna z najlepszych polskich modelek. Chodziła w pokazach największych światowych marek i projektantów, ma na koncie kampanie oraz sesje dla najważniejszych magazynów modowych, w tym Vogue.

- powiedziała Mona Kinal, dyrektoe kreatywna marki



|Kredyty do sesji z Emilią Nawarecką: fot. Aldona Karczamrczyk (VAN DORSEN TALENTS) , modelka: Emilia Nawarecka (DIVISION), model: Janek Kacprzyk (REBEL MODELS), stylizacja: Aśka Ciesielska (VAN DORSEN TALENTS), makijaż: Sylwia Rakowska (VAN DORSEN TALENTS), włosy: Emil Zed (VAN DORSEN TALENTS), postprodukcja: Jacenty Karczmarczyk, sesja zrealizowana w Studio Las, Warszawa|

|sesja SI-MI - "W Drodze" - fot. Patryk Bułhak|



Powyżej widzicie zajawkę innej sesji wizerunkowej Si-Mi - "W Drodze". To swoisty pamiętnik z podróży, który jeszcze bardziej przybliża nam klimat projektów SI-MI. Ale o tym już wkrótce!

