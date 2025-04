Shameless to jedna z tych marek, które wypłynęły na boomie związanym z nadrukami i hasłami. Projektanci brandu nie odchodzą od korzeni jednak co sezon proponują nowości by zaspokoić modowe wymagania swoich klientek. Tym razem prezentujemy ich najnowszą...jak zwykle bezwstydną kampanię na jesień i zimę 2015/2016.

Tym razem poza klasycznymi T-shirtami w 2 kolorach, pojawiły się również bluzy z kapturem i spodnie dresowe. A także klasyczne czapki beanie i tank topy. Hasła niezmiennie bezwstydne - w końcu Shameless to Shameless.

Za zakupami u Shameless przemawia również to, że kolekcja jest wykonana w 100% w Polsce. A w końcu rodzimy biznes należy wspierać!

fot. serwis prasowy Shameless