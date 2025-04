Jak wszyscy wiedzą Ania Piszczałka to finalistka polskiej edycji Top Model: Zsostań Modelką. Dokonania jej i koleżanek z show śledziła cała Polska, a co teraz dzieje się z dziewczynami? Od czasu do czasu można podziwiać je na stołecznych imprezach, czy w alternatywnych sesjach zdjęciowych. Tym razem modelka stanęła przed obiektywem Aleksandry Dargiewicz w kreacjach MO.YA Fashion.

Ania Piszczała w odważnych kreacjach

Młodą modelką możemy oglądać w ekstrawaganckich projektach polskiej marki, w których jak widać na załączonych zdjęciach bardzo jej do twarzy. Uskrzydlone kreacje, mocny makijaż. W takiej wersji jeszcze jej nie oglądałyśmy. Podoba się wam?

Kredyty do sesji zdjęciowej:

Zdjęcia: Aleksandra Dargiewicz

Projektant: MO.YA Fashion

Włosy: Agnieszka Przeździecka

makijaż: Dorota Lange

Biżuteria: ŁUBU STYLE

Asystent: Iwona Dzbeńska

Zobaczcie więcej zdjęć Ani Piszczałki w kreacjach MO.YA Fashion: