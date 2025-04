Już od 19 września w warszawskiej Arkadii trwać będzie 3-dniowe święto trendów. Wszystko to za sprawą cyklicznego wydarzenia organizowanego przez sieć perfumerii Sephora – Trend Report.

Podczas zbliżającej się edycji, na wszystkich odwiedzających czeka sztab kilkudziesięciu ekspertów: Sephora, partnerskich marek i gości specjalnych, z którymi wspólnie odkryć będzie można najgorętsze trendy świata beauty i nowości kosmetyczne.

Jesienna edycja Sephora Trend Report to znakomita okazja do tego, by bezpłatnie skorzystać ze spotkań z ekspertami światowych marek i guru świata beauty. Podczas zbliżającego się wydarzenia, spotkania poprowadzą m.in.: Ewa Gil, Patrycja Dobrzeniecka oraz Adrian Świderski.

fot. materiały prasowe

Nowość! 5 wyjątkowych stref

Sephora przygotowała również 5 stref tematycznych, w których bez zapisów oddać można się w ręce ekspertów pielęgnacji, zapachów, makijażu, doboru podkładu oraz stylizacji włosów. To doskonała okazja, by w miłej atmosferze odkryć kosmetyczne nowości i wykreować swój własny look na nadchodzący sezon!

Wszystkie ekspresowe usługi nie wymagają zapisów. Aby umówić się na konsultacje z ekspertami marek lub warsztat makijażu zadzwoń na infolinię Sephora, tel.: 801 801 400.

fot. materiały prasowe

Trendy w makijażu jesień-zima 2019

„Artystyczne, efektowne lub po prostu minimalistyczne – to najlepsze określenia do opisania trendów makijażu w tym sezonie. Makijaże z wybiegów jesień-zima 2019 były bardzo różnorodne, a część ich elementów na pewno będzie przemycana w codziennych jesiennych stylizacjach.”

Podstawą idealnego makijażu jest cera – ta o równym kolorycie, promienna i zdrowo wyglądająca, którą tworzy tło i podkreśla jeden mocny akcent. W tym sezonie cera eksponowała makijaż oka czy ust w jednej tonacji kolorystycznej. Makijaże smokey eye roztarte aż do samych brwi w jednolitych, żywych kolorach różu, fioletu i pomarańczu oraz te klasyczne w brązach, a także ciemne odcienie czerwieni na ustach – połyskujące i matowe – mówi Sergiusz Osmański, Dyrektor Artystyczny i PR Sephora Polska.

Najgorętsze nowości kosmetyczne sezonu, a także modowe inspiracje prosto z wybiegów znajdziesz w kultowym Sephora Trend Book. Przewodnik po trendach jesień-zima 2019 dostępny jest bezpłatnie w perfumeriach Sephora do wyczerpania zapasów. Przetestuj trendy na własnej skórze i przekonaj się jakie to proste!