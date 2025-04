Kolejna gwiazda która na naszych oczach przeszła przemianę z dziewczynki w młodą kobietę. Selena Gomez zachwyca swoją uroda i olśniewa doskonałym gustem, zwłaszcza na czerwonych dywanach.

Selena Gomez jest gwiazdorskim przykładem uroczej brunetki. Aktorka doskonale operuje kolorami pasującymi do jej typu urody. Ciemna karnacja, długie włosy, wydatne usta oraz drobna sylwetka są jej znakiem rozpoznawczym. Jak na tak młody wiek, posiada również bardzo dobre wyczucie elegancji i najnowszych trendów. Jej stylizacje nigdy nie są przesadzone i mogą być inspiracją dla wielu innych dziewczyn. Dominują zabawy szerokościami oraz urocze drobne dodatki, od biżuterii, na kokardach i splotach kończąc. Zobaczmy, jak ubrać siew stylu Seleny Gomez.

Srebrny połysk

Torebka - Gino Rossi, Buty - Stylowe buty, Sukienka - Averlu London, Bizuteria - Jubitom

Pierwsza stylizacja to doskonały przykład, jak wyglądać podczas wyjątkowych okazji. Selena zdecydowała się na dopasowaną sukienkę w kolorze srebra, która uwydatniała jej zgrabna sylwetkę. Do tego obowiązkowo wysokie obcasy, które wydłużyły nogi oraz subtelne dodatki w postaci delikatnej biometrii. Dla uzupełnienia looku, nie zapomnij o grubych lokach oraz makijaż w stylu pin-up girl z jasnymi różowymi ustami. My proponujemy również długi dopasowany płaszcz lub elegancka marynarkę - w takim zestawie możesz ze spokojem wybrać się na imprezę, jak i na randkę do restauracji.

Kokarda

Buty - Simple, Spodnie - Reporter, Bluzka - Orsay, Torebka - H&M

Druga stylizacja ma w sobie wyjątkowy detal w postaci kokardy. Spodnie z szersza górą zostały zestawione z ciemną bluzką, na której widnieje subtelny naszyjnik w kolorze złota. Możesz wybrać szeroki pasek z materiału i przewiązać go tak, jak wokalistka, w kokardę na boku. Możesz również wybrać kokardę na bluzce, dokładnie takiej jak powyższa i zrezygnować z biżuterii. Jeśli jednak zależy ci na urozmaiceniu stylizacji, zdecyduj się na bransoletki oraz prosta kopertówkę. Dla nadania ostatecznego looku, postaw na lekko czerwone usta oraz wysoki połysk włosów, który uzyskasz dzięki jedwabiowi.

Tunika na spodenki

Spodenki - Answear, Buty - Stylowe Buty, Tunika - H&M, Kolczyki - Stereo

Ostawiania stylizacja jest bardziej młodzieżowa i doskonała na różnorakie wyjścia ze znajomymi. Krótkie spodenki idealnie pasują do wysokich obcasów oraz tunik. Ważne byś pamiętała, że przód powinien być krótszy lub włożony w spodenki. Dla uzupełnienia stylizacji postaw na romantyczną biżuterię, która będzie większa niż tradycyjne (wybierane przez Selenę) subtelne kolczyki. Ważny również jest opalizujący makijaż, który uzyskasz dzięki bronzerowi.

