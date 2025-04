Mamy wiosnę zatem to odpowiedni czas by pokazać nogi! W związku z tym przygotowałyśmy wielkie zestawienie obcisłych sukienek, które sprawią, że będziecie wyglądać i czuć się sexy! Bodycone, czyli tak zwane tuby to sukienki, które opinając się na ciele sprawiają doskonałe wrażenie.

Reklama

Seksowne obcisłe sukienki na wiosnę 2014

W naszym zestawieniu znajdziecie wszystkie modele, które aktualnie są w sprzedaży. Te z długim rękawem, krótki, czy gorsetową górą. A do tego przegląd kolorów od miksu i wzorów po biel i czerń, która jak zwykle święci triumfy na modowych wybiegach. Tych miejskich również.

Pamiętajcie, że jeśli nie jesteście pewne swojego ciała, zawsze możecie pobawić się w iluzjonistki. Na obcisłą i seksowną sukienką załóżcie skórzaną kurtkę lub luźny crop top. Look będzie ultra modny, a wy będziecie czuły się lepiej.

Reklama



Więcej modnych sukienek na wiosnę:

Przegląd koktajlowych sukienek

Czerwone sukienki są hitem

Przegląd sukienek z sieciówek

Zajrzyjcie do galerii z obcisłymi sukienkami na wiosnę i lato 2014: