Tym razem przygotowałyśmy coś dla tych, które chcą zaskoczyć swojego chłopaka tego jakże ważnego dnia. Walentynki to dzień, w którym możemy zaszaleć i spróbować czegoś nowego. Może zatem zamiast tradycyjnej bielizny założyć seksowne body z wycięciami, czy koronką?

Seksowne body na walentynkową randkę

Od jakiegoś czasu bielizna stanowi element ubioru, którego nie ukrywamy. Dlatego też topowe marki bieliźniane od kilku sezonów mają w swoich ofertach coś dla miłośniczek niekonwencjonalnych rozwiązań. Seksowne body to na pewno świetny pomysł na walentynkową randkę. Jesteśmy przekonane, ze wasz facet będzie zachwycony!

Tym razem zajrzałyśmy do ofert znanych sieciówek takich jak: New Look, H&M, River Island, czy F&F. A także Esotiq, Gatta, czy Intimissimi. Zajrzyjcie zatem do naszej galerii!

