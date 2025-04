Seksowna bielizna - najgorętsze trendy!

Romantyczna randka z okazji Święta Zakochanych to doskonały pretekst, by uzupełnić swoją garderobę o komplet pięknej, wyrafinowanej bielizny. Na Walentynki najpopularniejsza jest oczywiście ta czerwona, koronkowa i z motywem serduszka, lecz nie tylko! Zobaczcie nasz przegląd 5 najgorętszych trendów w modzie bieliźnianej!

Reklama

Z serduszkami

Serca i serduszka to słodki, dziewczęcy motyw, który często pojawia się na bieliźnie walentynkowej pod różnymi postaciami. Bez względu na to, czy wybierzecie serduszka w postaci nadruku, łatek czy dekolt w kształcie serca - jedno jest pewne - serce waszego wybrana z pewnością zabije mocniej!

Frederick's of Hollywood/Asos

Czarna

Najbardziej klasyczna, zmysłowa i elegancka - czarna bielizna - to propozycja dla pań z klasą. Wybierajcie spośród koronek (to hit sezonu!), satyny i przezroczystości. W czarnej bieliźnie każda kobieta wygląda kusząco i zmysłowo, więc warto zainwestować w tę drobną przyjemność dla siebie i... partnera! A może czarny gorset?

H&M/Asos

Pastelowa

Dziewczęce, pastelowe sprawiają, że ciało wygląda jak muśnięte słońcem! Jeśli nie lubicie sztampy, zamiast czerni lub czerwieni, wybierzcie np. uroczy kolor kanarkowy lub subtelny błękit.

Frederick's of Hollywood

Czerwona lub różowa

Czerwień i róż - który kolor wybieracie na walentynkową randkę? W tym sezonie modne są wszelkie odcienie czerwieni - od głębokiego, wyrafinowanego bordo, aż po ognistą czerwień. To kolor miłości i namiętności, więc nie powinno go zabraknąć na walentynkowej randce. A jeśli nie czerwień, to może kobiecy róż?

Asos/Reserved/Top Secret/Top Secret

Szafirowa

A może zamiast czerwieni na Walentynki wybierzesz kolor szafirowy? Szafir to kamień, który ma wzmacniać związek, uczynić go trwałym i nierozerwalnym. I choć jest to kolor chłodny, kto wie, być może szafirowa bielizna, rozgrzeje atmosferę walentynkowej randki...

Reklama

Bielizna - Asos, Kolczyki - W.Kruk, Naszyjnik - Yes, Pierścionek - Apart, Komplet bielizny - Frederick's of Hollywood