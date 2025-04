Ostatnio dokonaliśmy przeglądu dodatków oraz torebek, dziś przyjrzymy się bliżej bieliźnie! Nic tak nie dodaje pewności siebie jak dobrze dobrana, ładna bielizna. Niektóre kobiety kupują ją tak samo namiętnie, jak buty i biżuterię...

Zobacz top 50 najseksowniejszej bielizny!

Tego roku bielizna ima się światowych trendów pozostając przy konwencji czystej kobiecości. Nie brakuje również sportowych propozycji, jednak w tym sezonie zdecydowanie rządzą koronki, gorsety i mnóstwo, mnóstwo seksapilu! Pamiętaj, że bielizna musi być dobrze dopasowana, by spełniała swoje funkcje wizualne i praktyczne. Wybór jest na tyle bogaty, że każda znajdzie coś dla siebie od staników typu push-up, po takie, które pomieszczą okrąglejsze biusty. Również gorsety będą cieszyć się powodzeniem podczas karnawału. Doskonale modelują sylwetkę i sa bardzo miłą niespodzianką dla partnera. Zobaczmy, co ferują poszczególne marki.

[CMS_PAGE_BREAK:H&M]

H&M

H&M zima 2011

Oferta H&M jest tradycyjnie bardzo zróżnicowana i zawiera propozycje dla małych i dużych rozmiarów. Warto zwrócić uwagę na satynowe koszule zdobione koronkami oraz ładne komplety w rozsądnej cenie. Szeroka gama kolorystyczna pozwala wybrać coś w swoim stylu. Jeśli więc szukasz bielizny kolorowej a nawet słodkiej (w motywy Hello Kitty), skieruj się do ich sklepów.

Zobacz galerię - Damska bielizna H&M na jesień i zimę 2011/2012

[CMS_PAGE_BREAK:New Yorker]

New Yorker

New Yorker zima 2011

Marka New Yorker zawsze oferuje bardzo ciekawą i fikuśną bieliznę. Oferowane komplety mienią się słodkością, drapieżnością i drobnymi fetyszami. Wszytko oscyluje w rozsądnych cenach a staniki posiadają dodatkowe poduszeczki, które bez problemu można wyciągnąć. Jeśli więc szukasz bielizny idealnej do łóżkowych fantazji, skieruj się właśnie do ich sklepów.

Zobacz galerię - Damska kolekcja bielizny New Yorker

[CMS_PAGE_BREAK:Passionata]

Passionata

Passionata zima 2011

Marka Passionata oferuje ciekawe, kunsztownie wykonane komplety, które są doskonałym konsensusem między potrzebami kobiety a sennymi marzeniami mężczyzn. Jeśli więc poszukujesz czegoś wyjątkowego i bardzo seksownego, zapoznaj się ich ofertą.

Zobacz galerię - Bielizna Passionata na jesień-zimę 2011/2012

[CMS_PAGE_BREAK:F&F]

F&F

F&F zima 2011

Bielizna bardzo kobieca, ładna i romantyczna zarazem. Zdecydowanym motywem przewodnim jest satyna oraz koronki. Nierzadko pojawiają się pasy do pończoch, dzięki którym całość propozycji kojarzy się z retro bielizną. Zdecydowanie dla kobiet ceniących sobie klarowność i wygodę.

Zobacz galerię - Jesienno-zimowa kolekcja damskiej bielizny F&F

[CMS_PAGE_BREAK:Intimissimi]

Intimissimi

Intimissimi zima 2011

Jeśli poszukujesz bielizny idealniej - modelującej, seksownej i wygodnej, skieruj się do najbliższego sklepu marki Intimissimi. Oferowana bielizna jest doskonałym połączeniem najważniejszych atrybutów i z pewnością każda znajdzie coś dla siebie. Można skompletować zestaw, który doskonale wymodeluje sylwetkę, za rozsądne pieniądze.

Zobacz galerię - Intimissimi - kobieca kolekcja na sezon jesień/zima 2011/2012

[CMS_PAGE_BREAK:Marks & Spencer]

Marks & Spencer

M&S zima 2011

Kolekcja bardzo dziewczęcia, a jednocześnie niezwykle pociągająca znajduje się w najnowszych propozycjach marki M&S. Oferowana bielizna jest pełna uroczych detali oraz kuszących prześwitów. Odnajdziemy tam kilka różnorodnych i dobrze przemyślanych propozycji.

Zobacz galerię - Jesienna bielizna Marks&Spencer

[CMS_PAGE_BREAK:Christies]

Christies

Christies zima 2011

Róże, biele i turkusy zalały najnowsze propozycje od marki Christies. Oferowane są ładne komplety oraz seksowne gorsety. Całość kolekcji odnosi się do karnawałowych zabaw. Jeśli więc szukasz czegoś bardziej zdecydowanego, ale praktycznego zapoznaj się ich ofertą.

Zobacz galerię - Bielizna Christies 2011

[CMS_PAGE_BREAK:Kinga]

Kinga

Kinga zima 2011

Bielizna marki Kinga postawiła na bogatość detali w postaci wzorów, kokardek, koronek oraz kolorów. Oferowane biustonosze posiadają solidne usztywnienie, więc doskonale nadają się do sukienek bez ramiączek. Satynowe wydania i figi z dodatkowymi pasami na pewno zrobią furorę w sypialni.

Zobacz galerię - Bielizna Kinga na jesień 2011

[CMS_PAGE_BREAK:Atlantis]

Atlantis

Atlantis zima 2011

Bielizna od Atlantis posiada bardzo bogata i zróżnicowaną ofertę. Odnajdziemy tam zarówno dziewczęce propozycje, jak i bardzo seksowne kobiece wydania. Dominują kolory szarości oraz czerni, jednak dla romantyczek nie zabraknie jasnych kremowych wydań. Jeśli więc szukasz czegoś przyjemnego dla skóry oraz bardzo miłego dla oka, zapoznaj się ich ofertą.

Zobacz galerię - Damska bielizna Atlantis na na jesień i zimę 2011/2012

[CMS_PAGE_BREAK:Esotique]

Esotique

Esotique zima 2011

Oferta przeplata się z uwodzicielskimi kompletami oraz obłędnie seksownymi gorsetami i halkami. Poszczególne elementy są wykonane z pierwszorzędną precyzją a oferowane propozycje pogodzą najróżniejsze gusta. Jeśli więc jesteś niezdecydowana i szukasz czegoś co wpadnie ci w oko, zapoznaj się ich ofertą.

Zobacz galerię - Bielizna Esotiq na jesień-zimę 2011/2012

[CMS_PAGE_BREAK:Masquarade]

Masquarade

Masquarade zima 2011

Bielizna piękna do granic możliwości znajduje się w najnowszej ofercie marki Masquarade. Zachwyca każdy szczegół, a ogół powala na kolana. Oferowana bielizna został wykonana z najlepszych materiałów, co zdecydowanie przekłada się na całokształt. Jeśli więc szukasz czegoś wyjątkowego, koniecznie zapoznaj się z ich ofertą staników, gorsetów oraz pasów do pończoch.

Zobacz galerię - Bielizna Masquerade na sezon jesień-zima 2011/2012

[CMS_PAGE_BREAK:Panache]

Panache

Panache zima 2011

Marak Panache oferuje doskonałe propozycje dla kobiet o bardziej wydatnych biustach. Staniki posiadają obszerne miseczki, które pomieszczą bardziej nieposkromione biusty. Jeśli więc poszukujesz czegoś odpowiedniego dla kobiecych, okrąglejszych kształtów, zapoznaj się z poniższa ofertą.

[CMS_PAGE_BREAK:Cleo]

Cleo

Cleo by Panache zima 2011

Rodzima oferta powyższej oferty przeznaczona dla nastolatek o bogatszych kształtach. Kolorowe nadruki, krciane komplety oraz dziewczęca kolorystyka przemawia za ich kolekcją. Jeśli więc szukasz czegoś dla nastolatki o kobiecym ciele, zapoznaj się ich ofertą.

Zobacz galerię - Bielizna Cleo by Panache na jesień i zimę 2011/2012

[CMS_PAGE_BREAK:Victoria Secret]

Victoria Secret

Victoria Secret zima 2011

Każdego roku znana marka - królowa wśród producentów bielizny - oferuje kuszące stroje dla podniesienia jesienno- zimowej temperatury. W tym roku nie zabrakło policyjnych mundurków, karnawałowych stylizacji z Rio oraz uroczej panny młodej. Jeśli więc szukasz czegoś idealnego do przebieranek, koniecznie zapoznaj się ofertą Victorii Secret.

Zobacz galerie - Victoria's Secret - najnowsze propozycje 2011/2012

