Te gumki do włosów na pewno rozpozna każdy, kto wychowywał się w latach 90. Nosiły je bohaterki ulubionych seriali jak: "Przyjaciele", "Seks w wielkim Mieście" czy "Beverly Hills 90210". A że moda lubi zataczać koło, trend na duże frotki wrócił po niemal dwóch dekadach niczym bumerang. Dziś scrunchie to must have każdej kobiety. Są wygodne i bardzo stylowe. Jesteśmy pewne, że frotki scrunchie urozmaicą nawet najnudniejszy look.

Spis treści:

1. Scrunchie - co to jest?

2. Do jakiej fryzury nosić scrunchie?

3. Gdzie kupić scrunchie?

Scrunchie, czyli nic innego jak frotki do włosów. Wykonane z elastycznej gumy, które pokrywa spora ilość materiału. Objętość tkaniny jest niezwykle ważna - im jest jej więcej, tym lepiej. Dzięki temu "puchata" frotka jest miła w dotyku. Najpopularniejsze scrunchie są wykonane z bawełny, materiału frotte, aksamitu, satyny, a czasem z jedwabiu.

Jeżeli chodzi o modne wzory, to w tej kwestii panuje totalna dowolność. W ofercie sklepów znajdziemy zarówno scrunchie w jednolitych kolorach (modne są neonowe kolory oraz pastele), jak i w bardziej wyrazistych printach.

Duże frotki możesz nosić zupełnie tak samo jak te tradycyjne. Scrunchie pasują zarówno do długich prostych włosów, ujarzmią niepokorną burzę loków, sprawdzą się również w przypadku krótszych fryzur takich jak modny pixie bob.

Frotki z pewnością odświeżą twoja fryzurę. Będą wyglądały stylowo zarówno w nisko upiętym koku, ale też z zadziornym wysokim kucykiem na czubku głowy. Do scrunchie szczególnie polecamy modne upięcia włosów, np. half-up half-down, czyli górną część włosów zebraną w koczek lub kucyk.

Frotki poleca się także dziewczynom, które mają dość słabe i łamliwe włosy lub lubią spać z luźno spiętą fryzurą. Dlaczego? Scrunchie nie niszczą włosów tak jak tradycyjne, ciasno wiązane gumki.

Gumki do włosów scrunchie są obecnie tak popularne, że znajdziesz je w większości sieciówek i sklepów internetowych. Swoje frotki wypuszczają również mniejsze polskie marki szczycąc się tym, że ich scrunchie zostały na pewno wyprodukowane w Polsce i to z najwyższej jakości tkaniny. Ich ceny zaczynają się już od kilku złotych (sieciówki). Za scrunchie z metką "made in Poland" zapłacisz ok. 70-100 zł.

