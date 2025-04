Letnie sukienki, od których nie można oderwać wzroku

Lubisz wyróżniać się z tłumu i nie lubisz nudy? Włoski temperament udało się przechwycić za pomocą intensywnych kolorów. Nie da się ukryć, że wśród zestawień od reneé wyraźnie dominuje odcień soczystej pomarańczy, hipnotyzującej fuksji, nieco tajemniczego kobaltu i mocnej zieleni.

Ciao Bella! Celebruj swoją kobiecość niezależnie od okazji! reneé wita wakacyjny sezon mnóstwem zniewalających sukienek. Subtelne, zwiewne kroje zachwycają! Zwłaszcza plisowana sukienka Mellastis, która sprawia, że każdy krok jest wyjątkowy. W letniej kolekcji, inspirowanej włoską sjestą nie mogło zabraknąć sukienek maxi w kwiaty, które od razu wprawiają nas w sielankowy nastrój. Marka lansuje także sukienki koszulowe w piękne, orientalne wzory, które możemy nosić jako uwodzicielskie narzutki pod kostium kąpielowy. W wakacyjnej kolekcji znalazły się HOT kostiumy i bikini, które idealnie podkreślają kobiecą sylwetkę.

A może masz ochotę na włoski romans z koronkowymi sukienkami? reneé proponuje kilka kultowych fasonów sukienek z pięknymi ażurowymi wycięciami i haftami. Prawdziwym hitem jest koronkowa sukienka Amathinna w stylu retro ze stójką i mocno bufiastym rękawem. Oprócz sukienek we włoskiej kampanii zaserwowano stylowe looki z szerokimi spodniami i gorsetowymi topami lub szortami i białymi koszulami o skróconych krojach.

fot. materiały prasowe

Buty i dodatki na lato pełne wrażeń

Uzupełnij summer look o najmodniejsze buty i dodatki od reneé! Wybrałaś już ulubioną sukienkę z nowej kolekcji? Perfect match stworzysz z sandałami na wysokim obcasie lub klapkami na szerokim słupku, utrzymanymi w uwielbianej stylistyce, inspirowanej latami 70. Marka dorzuca do tego także kultowe plecione sandały na platformie, bo styl boho idealnie pasuje do włoskiego klimatu! Nie zapomnij o dużych, plażowych torbach z plecionki, a do eleganckiego looku sięgnij po pikowane torebki na łańcuchach, koniecznie w odcieniu sycylijskiej pomarańczy. Kunszt stylizacji w duchu La Dolce Vita dopełnią okulary przeciwsłoneczne w kolorowych oprawkach i jedwabne, wzorzyste chusty.

Zainspiruj się i stwórz swój look #reneegirl, który zabierzesz ze sobą na upragniony wypoczynek.

Letnia kolekcja dostępna już na renee.pl! Buone vacanze, GIRLS!