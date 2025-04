Wyobraźmy sobie spacer po rozgrzanej słońcem plaży. Poczujmy, jak ciepły piasek przesypuje się między palcami, zobaczmy złote refleksy tańczące na wodzie i rozkoszujmy się leniwym rytmem dnia. To nic trudnego, pod warunkiem, że… patrzymy na odcień, który wygląda jak wspomnienie cudownych wakacji. To właśnie Redmi Note 14 Pro+ 5G Sand Gold pozwala mieć te wszystkie wrażenia zawsze pod ręką, zamknięte w stylowej i minimalistycznej formie.

Materiały prasowe

Luksus dostępny dla każdego

W modzie coraz bardziej widać potrzebę kontaktu z naturą. W tym sezonie dominują więc ciepłe i kojące odcienie inspirowane przyrodą. Nie chcemy jednak całkowicie rezygnować z subtelnej elegancji i luksusu w dobrym guście. Kolor Sand Gold, pięknie mieniący się niczym piasek o zachodzie słońca, to kwintesencja tych trendów. Idealnie wpisuje się w nie też nowa odsłona smartfona Redmi Note 14 Pro+ 5G właśnie w tym odcieniu. Matowe wykończenie nadaje urządzeniu nowoczesnego charakteru, a delikatne złote refleksy przyciągają wzrok. Jest on stylowym akcentem i dodatkiem przyszłości. To prawdziwy powiew świeżości w świecie zdominowanym przez czernie i szarości. Bez problemu dopasujemy go do codziennych stylizacji – od lekkiej lnianej sukienki po elegancki garnitur. Redmi Note 14 Pro+ 5G jest idealną propozycją dla osób, które doceniają detal i niezależnie od sytuacji pragną otaczać się pięknem, ale nie chcą inwestować w ekskluzywne dodatki z górnej półki, by poczuć się wyjątkowo. Ten smartfon udowadnia, że styl i elegancja mogą iść w parze z przystępną ceną.

Materiały prasowe

Aparat, który łapie wspomnienia

Redmi Note 14 Pro+ 5G Sand Gold to nie tylko piękny wygląd, ale i profesjonalna fotografia w zasięgu ręki. Smartfon został wyposażony w potrójny aparat, dzięki któremu wakacyjne zdjęcia, będą wyglądać jak z okładki magazynu podróżniczego. Fotografie są ostre i pełne detali, nawet przy zachodzącym słońcu czy w ruchu. Dodatkowe aparaty (ultraszerokokątny i makro) umożliwiają uchwycenie panoramicznych krajobrazów i szczegółów muszelek znalezionych na plaży. Przedni aparat sprawi natomiast, że każde selfie będzie gotowe do wstawienia na Instagram bez żadnych filtrów. Funkcja Dual video pozwala za to nagrywać jednocześnie przednią i tylną kamerą – idealnie sprawdzi się więc przy robieniu vlogów z podróży lub relacji z weekendowych wypadów.

Materiały prasowe

Liczy się każdy detal

Wyświetlacz zachwyca świetną jakością, zarówno w pełnym słońcu jak i w cieniu parasola. Wysoka rozdzielczość oraz szeroka gama kolorów zapewnia piękne i żywe wspomnienia na fotografiach, pełne barw i detali. Dodatkowo, ekran posiada funkcję Eye-care, która dba o komfort oczu podczas wieczornego przeglądania zdjęć z podróży czy do planowania kolejnych wakacyjnych atrakcji.

Odporność na każdy dzień

Eleganckie, czyli delikatne i kruche? Nic z tych rzeczy. Redmi Note 14 Pro+ 5G Sand Gold udowadnia, że szyk idzie w parze z wytrzymałością. Wysokiej jakości konstrukcja obudowy jest wytrzymała na wyzwania dnia codziennego. Wyświetlacz pokryto szkłem odpornym na upadki oraz zarysowania, a klasa odporności gwarantuje, że smartfonowi niestraszne są zarówno piasek na plaży, jak i przypadkowe zamoczenie.

Materiały prasowe

Sztuczna inteligencja w służbie codzienności

Zawansowane funkcje AI sprawiają, że Redmi Note 14 Pro+ 5G Sand Gold staje się naszym asystentem i doradcą oraz samodzielnym twórcą w jednym. Z funkcją „Circle to Search with Google” szybko znajdziemy informacje, których szukamy – wystarczy zaznaczyć to na ekranie, a technologia zrobi resztę. Asystent AI pomoże nam w zaplanowaniu dnia wakacyjnego, a funkcje takie jak AI Notes czy AI Napisy ułatwią naukę, pracę i rozrywkę. Dodatkowo AI Interpreter pomoże nam porozumieć się za granicą, nawet jak nie znamy języka. AI Image Expansion umożliwia rozszerzenie kadru zdjęcia, a AI Erase Pro pozwoli usunąć niechciane elementy z fotografii – jakby ich tam nigdy nie było. Efekt? Zawsze idealne zdjęcia z wakacji.

Materiały prasowe

Nowoczesna technologia zamknięta w pięknej formie, inteligentne funkcje, które ułatwiają życie, a przede wszystkim kolor dodający zwykłej codzienności wakacyjnego charakteru – to wszystko sprawia, że Redmi Note 14 Pro+ 5G Sand Gold jest czymś więcej niż tylko praktycznym narzędziem. To partner w podróży, osobisty fotograf i stylowy dodatek w jednym. W tym sezonie będzie o nim naprawdę głośno.

Materiał promocyjny marki Xiaomi