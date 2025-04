Reklama

Ten kusząco wszechstronny telefon wydaje się wprost wyrzeźbiony dla kobiecej dłoni. Wyjątkowo długi zewnętrzny wyświetlacz OLED ma kształt paska pośrodku przedniej strony obudowy. Z tyłu z kolei znajduje się elegancki ornament o kwiatowym wzorze. Soczysty odcień różu został połączony z kolorem srebrnym, by uzyskać jak najlepsze wrażenie wizualne.

Co kryje?

E570 wyposażony jest w menu „Życie Kobiet”, pomocne w doborze perfum, policzeniu kalorii, cyklu menstruacyjnego czy osobistego biorytmu. Ile czasu zajmuje Ci przejście kilometra? Policz kroki poręcznym wbudowanym krokomierzem. Poruszająca się tapeta to zabawna nowa funkcja, która aktywuje bezczynny wyświetlacz za pomocą kołyszącego głową pieska. Reagujący na ruch animowany piesek odpowiada na Twoje gesty, tak jak zwierzak, który dotrzymuje Ci towarzystwa.

Wyświetlacze

W tym składanym modelu znajdują się dwa wyświetlacze. Główny wyświetlacz LCD to najwyższej jakości ekran TFT o 65 000 kolorów. Przy przekątnej 1.8 cala jest wystarczająco duży, by oglądanie zdjęć i odtwarzanie filmów wideo było przyjemnością. Wyjątkowo długi zewnętrzny wyświetlacz wykonany w technologii OLED wyświetla dane osoby dzwoniącej.

Aparat

Pstrykaj fotki swoim aparatem o rozdzielczości 1.3 Megapiksela, idealnym do uwieczniania szczególnych chwil spędzanych ze znajomymi i najbliższymi. Zachowaj najcenniejsze wspomnienia na dłużej, przechowując je na karcie pamięci Micro SD lub prześlij dalej w formacie JPEG. Czterokrotny zoom cyfrowy pozwala zagłębić się w detale i doskonale wykadrować zdjęcia. Dzięki samowyzwalaczowi na zdjęciu możesz się znaleźć również Ty.

Pozostałe funkcje

E570 wyposażony jest ponadto w odtwarzacz MP3, funkcję nagrywania wideo z dźwiękiem, Bluetooth (słuchawka Bluetooth, komputer, drukarka), USB, Internet (WAP), SMS-y, MMS-y oraz EDGE (szybsze pobieranie i transmisja danych). Całość uzupełnia tryb głośno mówiący, książka telefoniczna na 1000 wpisów oraz tryb offline (przydatny podczas podróży samolotem).

Specyfikacja

• Telefon trzyzakresowy (900/1800/1900 MHz) / EDGE / GPRS klasy 10

• Wyświetlacz TFT, 65 536 kolorów (wewn. 176 x 220 pikseli, 1.8’’)

• Aparat 1.3 Megapiksela (czterokrotny zoom cyfrowy)

• Odtwarzacz muzyki (MP3/AMR/AAC)

• Nagrywanie i wysyłanie sekwencji wideo (H.263 + AMR)

• Czarno-biały interfejs użytkownika

• Tryb offline

• Krokomierz / Ruchoma tapeta

• Bluetooth 1.2 / USB 1.1

• MMS / Java / WAP 2.0

• Polifonia 40-tonowa

• Pamięć użytkownika: 30 MB

• Pamięć zewnętrzna: MicroSD

• 86 x 44.7 x 23.9 mm, 81 g

• Bateria (800 mAh)

• Czas rozmowy: 390 minut

• Czas czuwania: 230 godzin





Konkurs! Konkurs! Konkurs!Wygraj jeden z trzech telefonów SAMSUNG E570. Odpowiedz na poniższe pytanie e-mailem na adres konkurs@polki.pl. Na odpowiedzi czekamy od 7 do 27 lutego. Wyniki zamieścimy 28 lutego.

Jakie niestandardowe funkcje powinien posiadać telefon przeznaczony dla kobiet?





Konkurs został zakończony.

Oto laureaci i ich pomysły, które zwyciężyły w konkursie.

Żaneta Broda, Sosnowiec

Oto moje pomysły:)

1. sennik alfabetyczny

2. możliwość oglądania osoby podczas rozmowy (coś w rodzaju skyp'a)

3. możliwość zabezpieczenia kodem dostępu smsów oraz zdjęć i notatek lub osobny prywatny folder, do którego można by wrzucać te swoje privy

4. lusterko-puzderko heh:)

5. przelicznik walut (nie tylko na euro)

6. małą latareczkę lub lampkę błyskową do aparatu

7. test ciążowy... (nie no akurat z tym to taki żart)

Agnieszka Grabos, Zawiercie

Mój pomysł:

- horoskop – kobiety uwielbiają je czytać

- porady dotyczące zdrowia i urody, ciekawostki

- kobiety uwielbiają ploteczki, portal z newsami o życiu gwiazd

- organizer dla kobiet zorganizowanych

- stoper dla kobiet, które dbają o kondycje

- informacje o promocjach i wyprzedażach w sklepach

- prognoza pogody by nie dać się zaskoczyć

- mile widziany kącik erotyczny

Justyna Hołowacz, Kowary

Moim zdaniem dobrze by było aby telefon posiadał lusterko, wyciskając numer telefonu przy okazji można poprawić sobie makijaż, czytnik linii papilarnych z alarmem przed kieszonkowcem, przelicznik kalorii, latarka, video rozmowy, komunikator, zestaw karaoke, tamagotch,

zapalniczka.