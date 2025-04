Torebki w kształcie diamentu od Sabriny Pilewicz pojawiają się "na salonach" już od dłuższego czasu. Teraz jednak stylizacje celebrytów z kultowym modelem Asti są jeszcze liczniejsze. Co więcej, gwiazdy noszą te charakterystyczne torebki na łańcuszkach coraz bardziej niebanalnie.

Reklama

Elegancka torebka + sportowe elementy

Ostatnio z torebką Sabriny Pilewicz za 550zł pojawiły się Paulina Krupińska, Kamila Szczawińska i blogerka - Charlize Mystery. Model ten nie należy do najtańszych. Ale looki celebrytek, które go noszą mogą być dla nas inspiracją do tego, jak zestawiać na co dzień eleganckie kopertówki, albo małe torebeczki na łańcuszkach. A propozycja gwiazd jest niezwykła - noszą te szykowne puzderka do... trampek!

Reklama



Zobaczcie stylizacje innych gwiazd:

Paulina Krupińska elegancka w bluzie

Charlize Mystery w wiosennym, kolorowym looku

Pastelowy szyk Cheryl Cole



Jak gwiazdy noszą eleganckie torebki na łańcuszkach: