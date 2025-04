Która z nas nie kocha różowego koloru? Jesienią będziemy mogły nosić go bez wyrzutów sumienia. To jeden z najmodniejszych kolorów nadchodzącego sezonu.

Różowe ubrania na jesień

Róż pojawił się w najnowszych kolekcjach takich domów mody jak Chanel i Valentino. Dlatego nie może zabraknąć go również w naszych szafach! Każda poszukiwaczka modowych nowości powinna mieć różową sukienkę i top. Ta pierwsza będzie idealna na randkę, natomiast koszulka będzie podstawą wielu szalonych stylizacji.

1 z 22 Różowy płaszcz, Mohito, cena, ok. 349,99 zł

2 z 22 Różowa sukienka, Mohito, cena, ok. 99,99 zł

3 z 22 Różowa torebka, Zara, cena, ok. 89,99 zł

4 z 22 Różowa sukienka, Mohito, cena, ok. 119,99 zł

5 z 22 Różowa torebka, Mohito, cena, ok. 89,99 zł

6 z 22 Rożowa bluzka, Topshop, cena, ok. 110 zł

7 z 22 Różowa spódnica, Topshop, cena, ok. 100 zł

8 z 22 Różowy sweterek, River Island, cena, ok. 125 zł

9 z 22 Różowa sukienka, Topshop, cena, ok. 195 zł

10 z 22 Różowa bluzka, New Look, cena, ok. 65 zł

11 z 22 Różowa bluzka, New Look, cena, ok. 85 zł

12 z 22 Różowe spodnie, Zara, cena, ok. 169 zł

13 z 22 Różowa bluzka, New Look, cena, ok. 75 zł

14 z 22 Różowa sukienka, Topshop, cena, ok. 225 zł

15 z 22 Różowa bluzka, F&F, cena, ok. 59 zł

16 z 22 Różowa sukienka, Zara, cena, 299 zł

17 z 22 Różowa sukienka, Mohito, cena, ok. 119,99 zł

18 z 22 Różowe szpilki, Topshop, cena, ok. 390 zł

19 z 22 Różowa spódnica, Mohito, cena, ok. 129,99 zł

20 z 22 Różowa bluzka, Mohito, cena, ok. 69,99 zł

21 z 22 Różowa sukienka, Topshop, cena, ok. 290 zł