Rozkloszowane spódnice mini wciąż nie wychodzą z mody. Są dziewczęce, a zarazem bardzo sexy - świetnie sprawdzą się w stylizacjach do pracy, do szkoły i na randkę. Teraz możemy nosić je wciąż do gołych nóg, jednak już niedługo będziemy musiały zmienić letnie przyzwyczajenia. Nic straconego! Dzięki temu, że przerzucimy się na rajstopy będziemy mogły tworzyć ultra modne total looki! W końcu w sklepach wachlarz kolorystyczny rajstop i pończoch nie zna granic.

Modne rozkloszowane miniówki

Krótkie spódnice rozszerzone ku dołowi to świetne rozwiązanie na modny look niemal przez cały rok. Możemy je parować z balerinami, szpilkami, a zimą z grubymi skarpetami i kozakami. Zobaczcie zatem jakie modele spódnic czekają na was w popularnych sieciówkach. Cenowo startujemy od ok. 59 złotych!

Zobaczcie nowości wśród spódnic z rozkloszowanym dołem: