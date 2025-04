Rosie Huntington Whiteley - bielizna Marks & Spencer

Zimowa kolekcja Rosie dla Autograph, zaprojektowana przez brytyjską top modelkę Rosie Huntington Whiteley, zachwyca wyrazistą, jesienno-zimową kolorystyką. Pełno w niej seksownej czerwieni, głębokiej, ciemnej purpury i butelkowej zieleni w najbardziej szlachetnym wydaniu, czyli doskonałe rozwiązanie na okres świąteczny.

Do tego kolekcja Rosie Huntington Whiteley dla Marks & Spencer, to dyskretne kryształki Svarowskiego, misterne francuskie koronki i delikatne, zwiewne tkaniny potęgujące wrażenie luksusu. Nie brakuje tu satyny, szlachetnego jedwabiu i miękkiego kaszmiru, wszystko w eleganckiej palecie barw, które doskonale komponują się z dobrze już znanym motywem różanym, nawiązującym do imienia autorki kolekcji.

