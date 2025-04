Wiosna i lato to czas, w którym często sięgamy po delikatniejsze i bardziej dziewczęce kolory czy wzory. W tym roku supermodne są motywy kwiatowe, drobne prążki i nieśmiertelny denim. Zobacz propozycje stylizacji marki F&F, które świetnie sprawdzą się podczas upałów.

Do pracy: denim i hafty

Lato spędzasz w mieście? Te stylizacje to idealny wybór do pracy nawet podczas upałów. Jak ubrać się do biura, kiedy słońce grzeje, a szorty i koszulka na ramiączkach nie wchodzą w grę? My stawiamy na lekkie koszule i jeansy. Nie w każdym miejscu pracy dziury i przetarcia są mile widziane, dlatego postaw na kolor – jasny, nieco sprany denim. Hitem kolekcji F&F na ten sezon są hafty i naszywki, a przede wszystkim motywy kwiatowe.

Na wieczór: miejska klasyka

Po skończeniu pracy możemy pozwolić sobie na odsłonięcie nieco więcej ciała. Jak zwykle modne są nieśmiertelne dżinsowe szorty. Łączymy je z białymi T-shirtami lub koszulkami na ramiączkach w stylu bieliźnianym. To klasyczne połączenie kolorystyczne świetnie działa też w druga stronę. Dżinsowy top, będzie bardzo dobrze wyglądać z białymi bawełnianymi spodniami. Aby dodać stylizacji nieco życia, dobierz do tego supermodne kimono w kwiaty i pomarańczowe akcesoria, na przykład sandały lub torebkę.

Na weekend: przede wszystkim wygoda

W dni wolne cenisz wygodę? My też! Dlatego zakochałyśmy się w białym komplecie F&F składającym się z ażurowych szortów i pasującej do tego koszulki na ramiączkach. W takim stroju żaden upał nie będzie ci straszny! Jeżeli chcesz zasłonić nieco ciała, świetnie sprawdzi się kimono z frędzlami w stylu boho. Kwiatowe nadruki sprawią, że cała stylizacja nabierze romantycznego i dziewczęcego charakteru.

Na wakacje: pamiętaj o kostiumie

W wakacyjnej walizce nie może zabraknąć jednego – kostiumu kąpielowego! W tym sezonie wciąż królują te jednoczęściowe. W kolekcji F&F znajdziemy kilka modeli, które mimo że są mocno zabudowane, to wciąż prezentują się seksowne i kobieco. Nieważne, czy postawisz na delikatną falbankę i wiązanie, czy głęboki dekolt, na pewno zostaniesz królową plaży!

