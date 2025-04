Robert Kiełb

Podczas 69. festiwalu w Cannes odbyło się kilkanaście premier filmowych oraz charytatywna gala Amfar. Gwiazdy chętnie korzystały ze stylizacji haute couture, ale również i od niszowych projektantów.

Czerwony dywan i flesze fotoreporterów lubią kreacje nieoczywiste i w mocnych kolorach. Silna osobowość może być atutem. Bella Hadid właśnie w ten sposób obroniła bardzo odważną sukienkę, która za wiele nie zakrywała… Szlachetna czerwień idealnie podkreśliła charakter gwiazdy (projekt Alexander Vauhiter Couture).

Szczególnie interesująco wyglądała piosenkarka i aktorka Vanessa Paradis. Świetnie prezentowała się w długiej sukni od Eliego Saaba z koronkowymi wstawkami. Wybrała także suknię Chanel, i to odważną bo jasną koronkę pomalowaną charakterystycznie w pastele. A do tego delikatna czerwień ust dobrana w punkt.

Stylowe Polki w Cannes

Intrygujący no i stylowy był polski akcent w Cannes - Karolina Gilon i Madame Torbicka. Świetnie się wpasowały w trendy wybiegowe, będąc ambasadorkami polskiej mody. Gilon w transparentnej i bardzo intrygującej sukni od Michaela Hekmata. Umiar w make up i biżuterii to podstawa przy tak odważnej kreacji. Natomiast Pani Grażyna, „poszła na całość” olśniewając długą suknią z bardzo głębokim dekoltem od Tomasza Ossolińskiego. Szlachetny Kolor i biżuteryjne aplikacje, to idealny przepis na festiwalowy best look.

Pięknie i naturalnie wyglądała modelka Barbara Palvin w Lorenzo Serafinim. Charlize Theron świetnie bawiła się modą. Elegancja w kreacji Dior Haute Couture była piękna, chociaż nonszalancja w męskim wydaniu to też strzał w 10. (czarny garnitur). Zaś Julia Roberts fantastycznie prezentowała się w czarnej klasycznej kreacji. A słynny już brak szpilek narobił fermentu...

Zjawiskowo prezentowała się podczas gali Amfar również brazylijska gwiazda modelingu Adriana Lima, która miała na sobie Pradę. Jednak to chyba Lili Donaldson wybrała najlepszą kreację tego domu mody. Czerwona, długa suknia z niezwykle ciekawymi aplikacjami na plecach i wzdłuż dekoltu wyglądała niezwykle szykownie.

