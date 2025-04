Cekiny, złocenia, metaliczne spódnice midi, glamourowe płaszczyki i wiele innych rzeczy. Kolekcja River Island na karnawał 2013/14 jest pełna blasku, ale też najnowszych trendów. Co najbardziej przykuło naszą uwagę i co polecamy? Wybrałyśmy się do jednego z butików marki, aby dokładniej przyjrzeć się propozycjom projektantów River Island. Zobaczcie same!

