Tej jesieni River Island otwiera sezon z ekscytującą kampanią stworzoną przez znaną fotografkę modową Emmę Summerton, która pracowała z Vogue, Hapers Bazaar, a także magazynem Dazed & Confused. Brytyjskiej sieciówce zależało, aby zdjęcia, które powstały w wyniku tej współpracy oddały wartości marki, wiarygodność sprzedawanej przez nią mody oraz przedstawiły przekrój przygotowanych przez projektantów jesiennych wzorów.

Reklama

River Island - kampania reklamowa na jesień 2014

Jak na River Island przystało w kolekcji znajdujemy przekrój najważniejszych trendów. Mamy tu ubrania do szkoły, do pracy, na imprezę i na co dzień. Mięsiste swetry stylizowane w wersji glamour. Piękne, sztuczne futra, klasyczne zestawy w stylu lat 70., seksowne sukienki i całą resztę, która stworzy genialną garderobę na nadchodzące sezony. Podoba się wam? Bo dla nas bomba!

Reklama

Więcej mody z sieciówek na jesień:

Jesienne inspiracje od Zary

Medicine na jesień 2014

Stradivarius na jesienne dni

Zajrzyjcie do galerii z nowościami brytyjskiej marki: