River Island na jesień 2014 to kilka nurtów, wśród których każda znajdzie swoją ulubioną stylówę. Oprócz klasycznych jesiennych dzianin i futer, mamy pastele, metaliczność, rockowe wstawki i całą resztę.

Poznaj jesienne trendy od River Island

Preppy, czyli modny uniwersytecki styl wprowadził dużo młodzieńczej energii do jesienno-zimowej kolekcji. Kolejna linia na jesień tej brytyjskiej sieciówki to Luxe Traveller. Folklor połączony z zimowymi plemiennymi wzorami stworzył wyjątkowy styl luksusowego podróżnika. Dzikie printy, puchowe futerka i wełniane peleryny. 3. z kolei kolekcja to - Puritan, czyli melanż krawiectwa w męskim stylu z miejskim luzem stworzył idealne propozycje stylizacji. A dla miłośniczek dziewczęcego stylu sieciówka przygotowała linię - 60’s Pastel.

Linia Snow, czyli zimowy trend przynosi biały, wyrazisty styl łączący dzienną elegancję z elementami mody ulicznej. Zaś Grey to nowoczesna interpretacja klasycznego krawiectwa. A na koniec - Noir - bogato zdobiony, luksusowy trend wpuszcza do całości nutkę dekadencji i glamour. Który z trendów pasuje najbardziej do was?

