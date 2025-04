Znakiem rozpoznawczym brytyjskiej artystki Rity Ory jest świetne wyczucie trendów i odważne podejście do mody. Współpraca jednej z najlepiej ubranych gwiazd na świecie z legendarną marką musiało skutkować wyjątkową kolekcją. Każda z zaplanowanych na ten rok linii ubrań i butów nawiązywać będzie do osobistych i muzycznych doświadczeń piosenkarki.

adidas Originals by Rita Ora

Pierwsza odsłona kolekcji adidas Originals by Rita Ora to połączenie uwielbianego na całym świecie ekscentrycznego stylu artystki z kultowymi klasykami niemieckiego giganta. Już niedługo będziemy mogły kupić ubrania i dodatki z 2 linii: Black (dostępna pod koniec sierpnia), oraz Colour Block (w sklepach od września).

Linia „Black” to inspiracja londyńskim życiem piosenkarki. Połączenie śliskiej, elastycznej skóry z fluorescencyjnymi wkładkami to kwintesencja nieco męskiego charakteru Rity, zaś „Colour Block” to odzwierciedlenie kolorowego i intensywnego życia artystki. Druga odsłona kolekcji wykorzystuje nasycone odcienie zachodzącego słońca. Gorące żółcie, róże i błękity stanowią ciekawy kontrast przy zestawieniu ich z czernią.

Zajrzyjcie do galerii z nowościami adidas Originals: