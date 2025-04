Przed weekendem River Island zaprezentował pierwsze nagrania "behind the scenes" ze współpracy Rihanny z marką River Island, a także pierwsze zdjęcie przedstawiające artystkę podczas pracy nad kolekcją. Hitem jest również, to że autorskie projekty gwiazdy na sezon wiosna-lato 2013 zostaną zaprezentowane 16. lutego, podczas Londyńskiego Tygodnia Mody.

Zarówno fani brytyjskiej marki odzieżowej jak i artystki, z zapartym tchem wyczekują tej niezwykłej kolekcji już od czasu ogłoszenia współpracy w czerwcu 2012 roku. Odzież i akcesoria Rihanna dla River Island będą dostępne w sklepach od 5. marca.

Zobaczcie ekskluzywny materiał video: