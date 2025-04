1 z 27

Pierwszy w historii pokaz kolekcji Fenty Puma by Rihanna miał swoja premierę podczas New York Fashion Week. Nie tylko na wybiegu gwiazda zgromadziła gwiazdy, ale i w pierwszych rzędach. Jak się okazało mnóstwo topowych celebrytów chciało zobaczyć ciuchy zaprojektowane przez dyrektor kreatywną marki. Nie ukrywamy, że my też!

Fenty Puma by Rihanna

Pokaz utrzymany był w mrocznej konwencji. Na wybiegu, zamiast tradycyjnej scenografii pojawił się ciemny las oraz mgła. Kolekcja – pełna nowych modeli butów, ubrań oraz akcesoriów zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, niezwykła, bo jak wiadomo nie od dziś Rihanna lubi zaskakiwać.

Inspiracją dla Rihanny był japoński street style oraz tradycja tego kraju. W swojej kolekcji Rihanna połączyła kulturalne wpływy z elementami gotyku. Zakwestionowała również dotychczasowy podział na męskie oraz damskie sylwetki i zatarła granice między płciami.



fot. ONS.pl

Chciałam zabrać Pumę do nieprzewidywalnego i niespodziewanego miejsca, a taką jest dla mnie japońska ulica, z charakterystyczną dla niej i zapadającą w pamięci egzotycznością. Tworząc kolekcję bawiłam się fakturami oraz sylwetkami, a wszystkie użyte przeze mnie materiały są najwyższej jakości.

- Rihanna

Jak wam się podoba efekt współpracy wielkiej marki z topową artystką? My uważamy, że duet ten jest jak najbardziej dobrany. Macie odmienne zdanie?

