Szukasz inspiracji na idealny makijaż na jesień? Zajrzyj do pobliskiej drogerii w poszukiwaniu niebieskiego cienia do powiek. Makijaż w stylu lat 90. i wczesnych 2000. powraca - i to w naprawdę wielkim stylu. Retro blue eyes to geometryczne kształty, mocne linie i intensywne kolory. Wszystkie muszą mieć jednak wspólną cechę - piękny błękitny odcień.

Reklama

Retro blue eyes to najmodniejszy makijaż na jesień

Instagram już pokazuje, że w tym roku nie ma co się bać makijażu rodem z pokazów największych domów mody. Rok 2020 daje się we znaki bardzo mocno. Nic nie stoi na przeszkodzie więc, by pod jego koniec zaszaleć nieco z kolorami. Błękit świetnie podkreśla każdy kolor oczu. Brązowe tęczówki stają się przy nim ciepłe i mocno czekoladowe. Niebieskie i zielone - jeszcze bardziej intensywne. Posiadaczki szarych oczu będą mogły cieszyć się bardziej niebieskimi odcieniami.

Cała powieka w jednolitym odcieniu to główny trend w tym makijażu. Przy nakładaniu cieni nie musisz martwić się o dokładne blendowanie - zwłaszcza jeśli zdecydujesz się na modny graficzny look. Pamiętaj jednak, żeby cień był równo napigmentowany, a jego granice symetryczne.

fot. ImaxTree

Jeśli wolisz nieco subtelniejszy makijaż, zamiast całej powieki postaw na niebieski akcent. Gruba kreska zakończona ozdobną jaskółką lub pomalowane wewnętrzne kąciki oczu będą wyglądać równie stylowo. Pozostała część powieki powinna być przy tym makijażu naturalna. Użyj do niej korektora w płynie, by jeszcze mocniej uwydatnić niebieski kolor kosmetyku.

fot. ImaxTree

Czego będziesz potrzebować do wykonania takiego makijażu? Pierwsza rzecz jest raczej oczywista - jest to niebieski cień do powiek. Wybierz taki odcień, który będzie najlepiej pasował do koloru twojej skóry. Jeśli masz ciemniejszą karnację, mocne, prawie neonowe kolory oraz jasne granaty będą prezentować się świetnie. W przypadku alabastrowej cery idealne zaś będą pastelowe odcienie.

Przy wyborze kosmetyku zwróć uwagę na jego pigmentację. Te mocno nasycone matowe produkty świetnie nadadzą się do graficznego makijażu. Jeśli zaś wolisz bardziej romantyczny look, wybierz delikatniejszy cień o satynowym lub perłowym wykończeniu.

Przy mocnym makijażu oka, w którym główną rolę grają cienie, nie obędzie się bez dobrej bazy do powiek. Przedłuży ona trwałość twojego makijażu, a przede wszystkim sprawi, że nawet najostrzejsza kreska nie rozmaże się i nie osypie. Przy tym typie makijażu raczej rezygnujemy z eyelinera - zwróci on na siebie więcej uwagi, przez co zepsuje cały efekt. Zamiast tego lepiej postaw na mocno wydłużający tusz do rzęs.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Jakie błędy w makijażu popełniamy najczęściej i jak możemy ich uniknąć? Magdalena Pieczonka odpowiada

Paznokcie tie-dye to najmodniejszy manicure na jesień. Ten trend podbija Instagram

Holiday hair to obecnie najmodniejszy kolor włosów. Już jest hitem na Instagramie