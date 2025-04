To właśnie Fridę Gustavsson możemy zobaczyć w najnowszej kampanii Reserved wiosna-lato 2014. Modelka wybrana została do prezentacji linii Street Fashion. Zaś zdjęcia wykonane zostały w gorącej i egzotycznej Brazylii, której krajobraz doskonale podkreślił charakter trendów najnowszej kolekcji. A teraz słówko o tym, co znajdziecie w sklepach marki już teraz.

Reklama

Reserved wiosna-lato 2014: Traveller

Inspiracje do tej kolekcji wywodzą się z wielokulturowości, połączenia wielu różnych styli. Kolekcja wprost idealna do noszenia na co dzień. Ważnymi elementami, oddającymi charakter trendu są detale w stylu etno oraz kojarzące się z rękodziełem hafty, frędzle oraz koraliki. Współczesna podróżniczka według Reserved stawia także na mieszaninę nadruków, łączących etno-geometrię ze zwierzęcymi printami w postaci drobnej, rozmytej zebry i panterki.

Więcej modnych kolekcji na wiosnę:

Reklama

Wiosenne nowości z Bershka

Moda lat 90. w Topshop

Dorothy Perkins i modne pastele

Zajrzyjcie do galerii ze zdjęciami wiosennej kolekcji Reserved: