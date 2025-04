Polskie marki, jak światowe brandy nie pozwalają nam się nudzić. Co i rusz prezentują nowe kolekcje, krótkie linie i wszelkiego rodzaju kolaboracje. Tym razem mamy dla was Modern line, która jest częścią kolekcji Reserved, Przeważa w niej minimalizm, wyrafinowane fasony i subtelne zestawienia. W najnowszej kampanii wizerunkowej na sezon wiosna-lato 2015 letni formalny szyk przełamany jest wyraźnymi modowymi akcentami.

Modern line od Reserved na wiosnę i lato

Kolekcja dzieli się na 2 trendy: New Romantics i Summer Ice. Obfitują one w oszczędne fasony i w dużej mierze gładkie tkaniny. Czyli coś dla kobiet ceniących sobie niewymuszoną nonszalancję i klasę.

Głównym kolorem Modern line od Reserved są kochane przez wszystkie pastele. Projektanci uzupełnili je wyrazistą czernią oraz pojawiającymi się gdzieniegdzie geometrycznymi deseniami. Fasony proponowane przez markę przełamują konwencję biurowego dress code'u i sprawiają, że elementy tej linii świetnie sprawdzą się w stylizacjach również na co dzień.

Moderna line to również: bluzy, sukienki czy koszule nadające się do włożenia do pracy. Te same elementy garderoby są zarazem świetną stylizacją np. na randkę. Zabudowane dekolty, topy bez rękawów i spódnice o długości do kolan sygnalizują dyskretne nawiązanie do modnych w tym sezonie lat 70.

