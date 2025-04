Reserved - lookbook wiosna-lato 2014

Przedstawiamy najnowszy lookbook Reserved na sezon wiosna-lato 2014. Co nasza rodzima marka przygotowała na najcieplejsze miesiące roku? Będzie trochę folkowo, trochę sportowo i nowocześnie. A co to oznacza w praktyce? W kolekcji znajdziecie między innymi: czarno-białe połączenia, kontrastowe bloki kolorów, monochromatyczne zestawienia, ażurowe wstawki, etniczne nadruki, bogactwo faktur i sprane materiały. Zobaczcie same!