Nie da się ukryć... W pracy spędzamy większość dnia. Trudno więc spędzić go w stroju, w którym źle się czujemy. Jak więc ubierać się do pracy? Choć dress code`u należy przestrzegać, to można tak dopasować do niego trendy, by wyglądać modnie, a jednocześnie fachowo i "na miejscu".. Nie wierzycie?

Reserved w kolekcji do pracy na wiosnę i lato 2014

Udowadnia to marka Reserved, która w swojej najnowszej kolekcji proponuje nam także linię Office. Znajdują się tu ubrania bardzo modne, ale utrzymane w minimalistycznej tendencji. Kolekcja pełna jest bieli i koloru ecru, ale obok nich pojawia się wesoły, ale w miarę oficjalny kobalt, który okrzyknięto niedawno nową czernią!

Zobaczcie całą sesję kolekcji Reserved Office 2014: