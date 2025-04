Reserved - kolekcja lato 2015

Damska kolekcja Reserved na lato 2015 to dwa główne trendy -"Bohemian" i "Dark summer". Pierwszy z nich to odpowiedź na najgorętszy nurt sezonu, czyli powrót lat 70. Arabeski, zamsz i dżins łączą się tu z koronką i tworzą barwny, naturalistyczny klimat hippisowskiej subkultury. Fasony to przede wszystkim tuniki, sukienki, luźne swetry przypominające poncho. Dodatkiem są oryginalne kapelusze. W bardziej eleganckim „Dark summer” dominują zaś nadruki egzotycznych roślin pokazane w otoczeniu czerni i bieli. Fasony są dość powściągliwe co dobrze kontrastuje z odważnymi, świeżymi deseniami.

