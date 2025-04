Reserved to kolejna marka, która inspiruje nas na nadchodzący karnawał 2015. Przenosimy się zatem w czasy prywatek, kul disco i nieco romantycznej elegancji lat 70. Karnawałowa kolekcja Reserved garściami czerpie z estetyki właśnie z tamtej epoki.

Modny Reserved na karnawał 2015

Cechy charakterystyczne najnowszej kolekcji tej polskiej sieciówki to przede wszystkim tkaniny o metalicznym połysku, zabawa fakturą, luźne i nonszalanckie fasony. On – szykowny, ale powściągliwy. Karnawałowa kobieta według Reserved jest skromna, lecz pełna blasku i seksapilu. Wrażliwe oko dostrzeże tu inspiracje zaczerpnięte z klasyków Hollywood. Ale bez dosłowności: ta kolekcja to moda retro kreatywnie zinterpretowana i zmiksowana w nowoczesny, łatwy do noszenia sposób.

