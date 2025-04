2 z 16

Reserved - kolekcja jesień-zima 2014/2015

Comfort zone to wygodny i niezwykle kobiecy miejski styl: surowe linie i miękkie opływowe kształty, warstwowość i miksowanie długości dają pole do popisu. Przytulne dzianiny, oversizowe bluzy i swetry, otulające wełniane płaszcze, kobiece spódniczki, obcisłe spodnie rurki to zaproszenie do wykreowania własnego, niepowtarzalnego stylu. Bogata paleta kolorystyczna (najmodniejsze w tym sezonie odcienie szarości, pudrowych róży i bieli) zachęca do modowych eksperymentów i nowej interpretacji kobiecości.