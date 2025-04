Jesienna kobieta według Reserved to minimalistyczna elegantka, ceniąca komfort i swobodę. Aktywna, pełna pomysłów na siebie Indywidualistka.

Silna, a zarazem delikatna pasjonatka życia. Dlatego też projektanci stworzyli kilka linii, które na pewno zaspokoją wymagania niejednej z was.

Reserved jesień 2014

"Navy Code" to jedna z propozycji na nadchodzący sezon - to rejs po falach modowych trendów w odcieniach granatu, szarości, czerni z bielą z akcentem energetycznego pomarańczu. Zaś linia "Comfort Zone" to wygodny i niezwykle kobiecy miejski styl: surowe linie + miękkie opływowe kształty, warstwowość + miksowanie długości dają pole do popisu. A na koniec coś dla modowych buntowniczek. "Pretty Outsider" to przede wszystkim uliczny styl lat 90-tych. Reserved dedykuje go wszystkim silnym i pełnym ekspresji dziewczynom.

Zajrzyjcie do galerii z jesiennym lookbookiem Reserved: