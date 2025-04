39-letnia Reese Witherspoon została w ostatnich przyłapana przez paparazzi. Aktorka słynąca ze swojego zamiłowania do casualowych stylizacji miał na sobie luźne dżinsowe szorty, bluzkę w marynistycznym stylu i sportowe buty. Całość uzupełniła brązową torbą na ramię i okularami z lustrzanymi szkłami. Pomyślałyśmy, że to doskonały zestaw na letnie dni. Dlatego odtworzyć go, wykorzystując rzeczy z aktualnych kolekcji znanych marek.

Reklama

Look w stylu Reese Witherspoon

Podstawę stylizacji stanowią dżinsowe szorty i koszulka w paski z kolekcji marki H&M. Do tego minimalistycznego zestawu dobrałyśmy białe sportowe buty adidas Originals, brązową torebkę z najnowszej kolekcji Michaela Korsa i elegancki złoty zegarek Lorus. Do tego jeszcze tylko efektowne okulary przeciwsłoneczne Jeepers Peepers i różowa szminka Revlon.

ONS.pl/kolaż polki.pl

Reklama

Więcej modnych stylizacji w gwiazd:

Stylizuj skórzane spodnie jak Katie Holmes

Edyta Górniak kocha denim!

Letni look w stylu Katarzyny Zielińskiej