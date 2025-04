Premiera modelu butów Reebok Freestyle Hi, która miała miejsce w 1982 roku, na zawsze odmieniła oblicze miejskiej mody. Pierwsze w historii sneakersy zaprojektowane specjalnie dla kobiet od razu stały się przebojem. A teraz powracają w nowej...pastelowej odsłonie (szał!). W nadchodzącym sezonie wiosna-lato 2015 nowe kolorystki będą promowane przez dotychczasowe ambasadorki modelu - Kamilę Szczawińską i Olę Kowal.



Reebok Freestyle Hi w pastelowych odcieniach

Nowa - pastelowa paleta w połączeniu ze sprawdzonym designem czynią Freestyle Hi doskonałym wyborem dla aktywnych kobiet, które cenią sobie codzienny komfort i ponadczasowy styl. Model ten to niezaprzeczalnie ikona designu i powinna się ona znaleźć w szafie każdej fashionistki. W końcu niegdyś pozowała w nich Cindy Crawford, tańczyła Paula Abdul, a aktorka Cybil Sheperd pojawiła się we Freestyle'ach na rozdaniu Grammy. W dzieciństwie swoją wyśnioną parę nosiła też piosenkarka Alicia Keys, nie przypuszczając nawet, że kilkadziesiąt lat później zaprojektuje własną kolekcję.

