Nasza praca codziennie sprowadza się do tego, że wyszukujemy dla was najnowszych kolekcji i nowinek ze świata mody. Niestety często te nowinki wpadają nam w oko i jak na kobiety przystało pragniemy zostać ich posiadaczkami. Niestety nie zawsze fundusze na to pozwalają, ale w końcu marzy się za darmo. Zatem przedstawiamy wam 15 hitów, które uznajemy za absolutny must-have sezonu.

Redakcja wybrała hity na zimę 2015

Do naszej galerii trafiły klasyki takie jak rurki Levi's i trampki Converse (tym razem na kożuszku). Bardzo spodobał nam się płaszcz polskiej marki Just Paul i dwustronny szalik projektu Gosi Sobiczewskiej dla EStby ES. Do tego sztyblety z niskim obcasie z Hego's Milano i boska torebka Guess na krótkiej rączce. Do ścisłej 15-tki trafił również masywny pierścień z F&F i modny beret z angorki z Parfois. Kochamy plusze więc zimą musimy zaopatrzyć się w sweter z Lidla, oraz kożuszek z Top Secret. Kurtka ta może służyć również na narzutkę pod płaszcz.

Wśród dodatków wypatrzyłyśmy broszkę z House of April i złoty zegarek Michaela Korsa. Nie możemy również zimą zapomnieć o seksownej bieliźnie. Gorset Gossard, który wybrałyśmy jest fantastyczny. Podobnie jak kurtka z nadrukiem od Aloha From Deer i ekstrawagancka bluzka z falbanką H&M. Podobają się wam nasze typy?

Więcej modowych hitów na zimę 2015:

