Redakcja naszego serwisu wybrała 15 najlepiej ubranych Polek 2013 roku. Na naszej liście znalazły się stałe bywalczynie rankingów, tj.: Małgorzata Kożuchowska, Małgorzata Socha, czy Joanna Przetakiewicz. Na naszej liście znalazły się również nowe gwiazdy, które w tym roku zachwyciły nas swoim stylem. Agnieszka Więdłocha, Maja Hirsch, czy Natalia Klimas to właśnie one.

Na naszej liście najlepiej ubranych Polek w 2013, znalazły się również: Zofia Maria Ślotała za swoje tradycyjnie udane looki, Malwina Wędzikowska za modową odwagę i Agnieszka Szulim za podejście do mody z przymrużeniem oka.

My wybrałyśmy 15 topowych gwiazd z najlepszym stylem, teraz do was należy wybór, która z nich zostanie niepodważalnie najlepiej ubraną Polką. Głosujcie w naszej sondzie!



Zajrzyjcie do naszej gwiazdorskiej galerii zdjęć: