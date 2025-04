Modne od kilku sezonów skórzane kurteczki tzw. ramoneski, będziemy nosić również w czasie tegorocznej wiosny. Bardzo ucieszy was fakt, że pojawiają się w kilku wersjach kolorystycznych. Każda modna kobieta znajdzie coś dla siebie. Zobacz przegląd damskich ramonesek z popularnych sieciówek!

Kurtki skórzane ramoneski, jak sama nazwa wskazuje nazwane zostały nazwane tak na cześć zespołu rockowego Ramones. Mimo, że w rzeczywistości ich pierwowzorem kurtki ramoneski była motocyklówka zaprojektowana w 1928 roku przez Irvinga Schotta. Jednak od tamtego czasu już trochę minęło, a ramoneski damskie i ramoneski męskie wciąż są hitem.

Ramoneska to kurtka, która uszyta jest ze skóry naturalnej lub ekologicznej. Modne są również modele z zamszu. Wywodzi się z mody rockowej i motocyklowej, lecz już od lat jest elementem kobiecej garderoby. To baza, która pasuje do wielu strojów. Z czym łączyć kurtkę skórzaną, żeby wyglądać modnie? Oto kilka pomysłów na stylizacje z ramoneską.

Z sukienką. Skórzana kurtka i sukienka to jedno z najmodniejszych połączeń. Ramoneski dobrze wyglądają z sukienkami w kwiaty, grochy czy zwierzęce wzory.

To absolutnie klasyczny look, który sprawdzi się na co dzień. Do tego wystarczy dobrać biały t-shirt i wygodne sneakersy. Ze spódnicą ołówkową. W takim zestawie możesz iść nawet do pracy. Pod warunkiem, że strój uzupełnisz o elegancką białą koszulę i szpilki.

Fot. ONS/Od lewej: Małgorzata Rozenek, Anita Sokołowska, Mariah Carey, Renata Kaczoruk

Zastanawiasz się, jaką ramoneskę kupić na wiosnę? Ponadczasową czerń polecamy kobietom lubiącym klasykę, brąz - paniom, które lubią ciepłe kolory, beż - wielbicielkom jasnych barw, zieleń, róż lub czerwień - miłośniczkom wyrazistych ubrań. Poznaj szczegóły!

Czarna ramoneska to absolutny must have! To ciuch, który każda kobieta powinna mieć w swojej szafie. Jest ponadczasowy, uniwersalny i pasuje do wszystkiego. Tego typu kurteczka może być noszona na wiele okazji np. do pracy, na randkę lub imprezę. Może pełnić funkcję okrycia wierzchniego, żakietu lub być elementem uzupełniającym stylizację.

Fot. Materiały prasowe/Od lewej: Czarna ramoneska, New Yorker, cena ok. 219,00 zł; Czarna ramoneska typu biker, H&M, cena ok. 149,99 zł

Fot. Materiały prasowe/Od lewej:Czarna ramoneska, Promod, cena ok. 169,90 zł; Czarna ramoneska, Zara, cena ok. 139,00 zł

Ciemnobrązowe, jasnobrązowe i karmelowe ramoneski nosimy od kilku sezonów. Jeśli jesteś w grupie miłośniczek brązów, to modele w tych kolorach są idealne dla ciebie. Skórzane kurteczki w kolorze brązowym są subtelniejsze od czarnych, lecz niemal równie uniwersalne. Pięknie łączą się z beżami i szarościami.

Fot. Materiały prasowe/Od lewej: Brązowa ramoneska, Stradivarius, cena ok. 249,99 zł; Beżowa ramoneska, H&M, cena ok. 149,99 zł

Wiosna lubi jasne barwy, dlatego wiosną w szafach powinny pojawić się beże. Proponujemy rozświetlić codzienną stylizację ramoneską w jasnym kolorze. Okrycie w tym kolorze świetnie będzie łączyć się w innymi wiosennymi trendami np. sukienkami w kwiaty.

Fot. Materiały prasowe/Od lewej: Beżowa ramoneska, Vero Moda (zalando.pl), cena ok. 439,99 zł; Beżowa ramoneska, New Yorker, cena ok. 149,95 zł

Ostatnia nasza propozycja dotyczy kurteczek czerwonych, różowych, zielonych lub/i niebieskich. Te kolorowe ramoneski są przeznaczone dla tych kobiet, które nie boją się modowych eksperymentów i lubią przykuwać uwagę. W tym sezonie hitem są żółte ramoneski! Zobacz propozycje ze sklepów i wybierz coś dla siebie!

Fot. Materiały prasowe/Od lewej: Żółta ramoneska z paskiem, Bershka, cena ok. 99,90 zł; Zielona ramoneska, Stradivarius, cena ok. 399,00 zł

