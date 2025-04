Ramoneski są modne od bardzo długiego czasu i nic nie zapowiada, żeby miało się to zmienić. Dlatego warto mieć w swojej szafie model, który będzie na topie nawet za kilka lat. Jak go wybrać? Należy postawić na minimalizm. Zrezygnować z wszelkiego rodzaju zdobień i kolorów. Najlepsza będzie ramoneska w odcieniach czerni lub brązu, te uniwersalne kolory pasują do wielu stylizacji i są odpowiednie na wiele okazji. Jeżeli chcecie zaszaleć i postawić na ekstrawagancki kolor (np. żółty) oczywiście jesteśmy za. Jednak na takie kurtki nie ma sensu dużo wydawać. W następnym sezonie najprawdopodobniej nie będą już modne.

Modne ramoneski na wiosnę 2016

Aby ułatwić wam odnalezienie wymarzonej ramoneski, przejrzałyśmy najnowsze kolekcje znanych marek odzieżowych. Udało się nam znaleźć wiele ciekawych propozycji, które (mamy nadzieję) zdobędą wasze uznanie. My jesteśmy zakochane w zabawnym modelu zdobionym kolorowymi naszywkami z wiosennej kolekcji Zary. Jednak doskonale zdajemy sobie sprawę, że to tylko chwilowe zauroczenie, a za kilka miesięcy wrócimy do klasyki.

Więcej modnych propozycji na wiosną 2016:

