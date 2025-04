Rajstopy, pończochy, podkolanówki to nieodzowny element damskiej garderoby. Potrafią dodać charakteru nawet zwykłej stylizacji. Ale czy tylko? Te najnowsze potrafią znacznie więcej. Modelują nie tylko nogi ale także pośladki. Poza tym pomagają w walce z cellulitem oraz ukrywają niedoskonałości skóry nóg.

Jak to możliwe? Wszystko dzięki zastosowaniu najnowszych technologii i nietypowych składników. To dzięki temu w salonach marki Gatta mamy do wyboru rajstopy funkcyjne, o zapachu mleka, z kaszmirem i jedwabiem a także takie, w których nie lecą oczka!

Sama zobacz, jaki skomplikowany jest proces powstawania rajstop.

